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Под Ярославлем прошел всероссийский турслет предпринимателей

В Ярославской области с 14 по 16 июля прошел XVIII Всероссийский туристический слет предпринимателей «Содружество». Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

Фото: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области

Фото: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области

Предпринимательский турслет проходит с 2004 года. В этом году в нем приняли участие более 1,2 тыс. человек из 15 регионов России. Его организаторами стали администрация Ярославского района, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области и ряд других компаний.

В рамках турслета прошли состязания по волейболу, мини-футболу для взрослых, туристическая эстафета, кулинарный и творческий конкурсы, семейные соревнования и состязания в личном первенстве. Слет прошел в районе поселка Волга недалеко от Туношны.

Алла Чижова

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