Медики дают благоприятный прогноз по пострадавшей на Крымском мосту девочке

Врачи дают благоприятные прогнозы по ребенку, пострадавшему во время теракта на Крымском мосту. Такое мнение разделяют и в федеральном центре Пирогова из Москвы. Об этом в эфире «Первого канала» сообщила главврач Детской краевой клинической больницы №1 Елена Клещеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Состояние ребенка стабильное, угрозы для жизни нет. В настоящий момент проходит телемедицинская консультация с федеральным центром имени Пирогова Москвы. Прогноз самый благоприятный, потому что все сделано вовремя и правильно»,— сказала Елена Клещеева.

Девочку доставили в больницу Краснодара. У нее диагностировали черепно-мозговую травму легкой степени, ушиб легких и множественные колото-резаные раны конечности. Ей провели необходимый комплекс клинико-диагностических исследований.

Рано утром 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. СКР возбудил уголовное дело о теракте. В результате ЧП погибли двое взрослых. Из-за повреждения автодорожного полотна движение автомобилей было приостановлено. Сейчас его обследуют, в скором времени в правительстве РФ должны озвучить решение о возобновлении проезда. Сообщается, что опоры предварительно не пострадали.

Татьяна Ручкина

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