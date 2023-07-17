В Крыму увеличили количество нарядов ДПС

Увеличено количество нарядов на автодорогах, ведущих на автомобильные пункты пропуска Джанкой, Армянск, Красноперекопск. Об этом говорится в Telegram-канале МВД по Республике Крым.

«Госавтоинспекторы распределяют грузовые и пассажирские потоки, разъясняют водителям порядок прохождения КПП, помогают составить наиболее оптимальный маршрут следования»,— сообщает ведомство.

В настоящий момент автомобильное сообщение с Крымом осуществляется по автодороге Р-280 «Новороссия» «Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь».

Правоохранители отмечают, что при планировании поездок в Крым необходимо учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (для детей — свидетельство о рождении), документы на автомобиль.

Количество нарядов ДПС увеличено также в Анапе, а также в Славянском и Темрюкском районах Краснодарского края.

Утром 17 июля из-за атаки двух беспилотников перекрыли проезд по Крымскому мосту. В результате теракта было повреждено автодорожное покрытие конструкции. Сообщение поездов по мосту запустили с 08:50. В результате ЧП погибли мужчина и женщина, пересекавшие мост на легковом авто. Их 14-летняя дочь получила травмы средней степени тяжести.

Тат Гаспарян

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