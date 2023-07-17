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Опоры Крымского моста после ЧП предварительно не пострадали

Опоры Крымского моста предварительно не пострадали. Водолазы уже заканчивают их осмотр, сообщает «Ъ» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Фото: минтранс РФ

Фото: минтранс РФ

Решение о возможности запуска автомобильного движения по Крымскому мосту примут в течение двух часов. Марат Хуснуллин вылетал на место ЧП для оценки масштаба повреждений.

Рано утром 17 июля Крымский мост атаковали украинские беспилотники. В результате повреждения дорожного полотна на объекте было закрыто автомобильное движение.

Татьяна Ручкина

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