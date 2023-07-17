Отдел по работе с молодежью в администрации Липецка возглавит Арсений Болдырев

Мэрия Липецка сообщила о назначении 23-летнего Арсения Болдырева на должность руководителя городского отдела по работе с молодежью. Ранее этот пост занимал Виктор Щукин.

Господин Болдырев окончил Липецкий государственный технический университет и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Ранее работал руководителем дома культуры «Рудничный» и возглавлял региональное отделение Российского союза молодежи.

Функционирование отдела по работе с молодежью в липецкой горадминистрации координирует вице-мэр по социальной политике Анна Шамаева. Она сменила на этом посту Евгения Павлова, который уволился и избрался в горсовет Липецка по округу №25.

Алина Морозова

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