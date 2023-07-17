Штурмовик упал в море в районе Ейска во время тренировочного полета

Штурмовик Су-25 потерпел крушение над акваторией Азовского моря при выполнении учебно-тренировочного полета. Как сообщает «Ъ» со ссылкой на Южный военный округ, предварительной причиной падения самолета является отказ двигателя.

О падении самолета стало известно 17 июля около 15 часов. Он упал в Ейский лиман Азовского моря. Причины крушения устанавливают сотрудники Минобороны и спецслужб.

Пилот успел катапультировался. Как сообщает Telegram-канал Shot, сейчас он без сознания. По данным СМИ, летчик находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Татьяна Ручкина

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