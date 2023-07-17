Сотрудники Минобороны и спецслужб устанавливают причины падения Су-25 в районе Ейска

К месту падения военного самолета в Ейском районе прибыли сотрудники Минобороны и специальных служб. Они установят причины произошедшего, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Сообщается, что пилот успел катапультировался. Его оперативно эвакуировали спасатели.
Около 15:00 в ЕДДС Ейского района поступила информация о крушении недалеко от берега самолета Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет. По данным СМИ, летчик находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.
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