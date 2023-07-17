Из-за теракта на Крымском мосту задерживаются 12 поездов

Из-за ЧП на Крымском мосту задерживаются 12 пассажирских поездов. Два из них уже смогли немного сократить опоздание, сообщает пресс-служба оператора железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Экспресс Сервис».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

Поезда, следующие в Симферополь из Волгограда, а также из столицы в Евпаторию, задерживаются более чем на пять часов. На час меньше опоздания фиксируются у поездов в Симферополь из Ростова-на-Дону и Москвы. Поезд «Мурманск — Севастополь», выехавший 13 июля, следует с опозданием более трех часов. Также на час задерживается поезд «Москва — Симферополь».

По данным на 14:00, поезд №028 «Москва — Симферополь» сократил опоздание с 3 часов 50 минут до 3 часов 29 минут, поезд №179 «СПб — Евпатория» — с 4 часов 17 минут до 2 часов 31 минуты.

В направлении из Крыма с задержкой более пяти часов едет поезд «Севастополь — Москва». На четыре и три часа опаздывают два поезда из столицы республики в Москву. Также на три часа отстает поезд №183 «Севастополь — Мурманск» с прицепной группой «Севастополь — Архангельск/Обозерская».

Татьяна Ручкина

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