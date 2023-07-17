Нижегородцы первыми увидели сериал «Макс и Гусь»

«Ростелеком» провел в Нижнем Новгороде эксклюзивный предпремьерный показ первых двух серий комедийного сериала «Макс и Гусь» (18+). Специальным гостем мероприятия стал театральный режиссер, актер театра и кино Владимир Карпук, исполнивший в фильме роль Гуся.

«Макс и Гусь» — спин-офф полюбившейся зрителям новогодней истории о провинциальных пацанах «Зёма 3». Фильм сочетает криминальные твисты, драматические ситуации и легкий юмор. Вместе с исполнителями главных ролей Никитой Кологривым (Макс) и Владимиром Карпуком (Гусь) зрители увидят в сериале звездный каст: Павла Прилучного, Настасью Самбурскую, Глеба Калюжного, Владимира Епифанцева и Михаила Горевого.

Это не первая премьера, состоявшаяся благодаря «Ростелекому» в Нижнем Новгороде, напомнил вице-президент — директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров: «Премьеры линейки эксклюзивных проектов Originals Wink уже стали близки нижегородцам. Мы знакомили любителей кино с кухней киноиндустрии, проводили встречи с исполнителями главных ролей, приглашали зрителей на съемочные площадки. Когда актеры сходят со сцен, это вызывает живой интерес. Впереди любителей кино ждет много захватывающих историй».

Актер, режиссер, художественный руководитель Нижегородского экспериментального театра Next Владимир Карпук приехал в родной город, чтобы представить новый фильм в арт-пространстве «Кинофактура». Он рассказал, что изначально в сериал «Зёма 3» его пригласили как постановщика трюков, но во время репетиций сценарист Семен Молоканов увидел в нем Гуся.

«На съемочной площадке подобралась потрясающая команда, — рассказал Владимир Карпук. — Мы выступали соавторами и творцами вместе с режиссером и продюсерами. Нам разрешалось импровизировать, а для актера — это возможность раскрыться. В результате рождались живые сцены».

Проект «Макс и Гусь» был представлен в конкурсной программе фестиваля «Пилот» и стал одним из самых обсуждаемых сериалов смотра. Посмотреть все семь серий первого сезона можно будет в видеосервисе Wink с 20 июля.

ПАО «Ростелеком»