В новых регионах РФ отменили комендантский час на маршрутах в Крым

На территории новых регионов РФ отменили комендантский час на автодорогах по направлению в Крым и Ростовскую область. Об этом сообщил Оперштаб Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб РК Фото: Оперативный штаб РК

В Херсонской области ограничения сняли на маршрутах «Джанкой — Чонгар — Новоалексеевка — Мелитополь» и «Армянск — Чаплинка — Аскания-Нова — Новоалексеевка — Мелитополь». В Запорожской области отменили комендантский час по направлениям автодорог М-14 (Одесса — Мелитополь — Новоазовск) и М-18 (Харьков — Симферополь — Ялта).

Движение автотранспорта на указанных участках будет осуществляться в круглосуточном режиме. На альтернативных маршрутах, по данным правительства РФ, будут действовать минимальные меры по досмотру документов, чтобы избежать формирования пробок.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram