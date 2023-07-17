В мэрии Краснодара назвали фейком отказ от строительства трамвайных веток в ГМР

Информация о том, что строительства трамвайных веток в Краснодаре в районе улицы Восточно-Кругликовской и в микрорайоне Гидростроителей не будет, является фейком. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«На самом деле администрация города продолжает поиск финансирования для выполнения этих работ. Также в рамках концессионного соглашения продолжается строительство трамвайной линии в западном направлении»,— отметили в мэрии Краснодара.

В конце ноября 2022 года был утвержден проект концессии по строительству депо на 150 вагонов, 35 км трамвайных линий и закупке новых трамваев. Проект должны реализовать до 2027 года. Он позволит увеличить пассажиропоток с 43 до 82 млн пассажиров в год. Стоимость реализации проекта составит 28,4 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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