В районе Крымского моста со стороны Кубани организовали три накопительные парковки

Три накопительные парковки организованы в районе Крымского моста со стороны Краснодарского края. Две из них находятся в поселке Ильич, еще одна — в станице Старотитаровской, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Общая вместимость парковок составляет около 1 тыс. машиномест. Все площадки находятся вблизи Керченской переправы. Сейчас на них перераспределяют легковой автотранспорт.

На парковках развозят бутилированную воду, при необходимости организуют горячее питание. Также на них установлены биотуалеты, дежурят медики и спасатели.

При необходимости власти региона готовы оборудовать четвертую парковку — на федеральной трассе в районе поселка Тамань, рядом с АЗС «Лукойл». Там смогут разместиться еще около 1,5 тыс. машин.

Движение автомобилей по Крымскому мосту было закрыто рано утром 17 июля из-за атаки украинских беспилотников. В результате повредилось дорожное полотно конструкции. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Татьяна Ручкина

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