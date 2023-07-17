Орловский «Ломбард» попал в список нелегальных кредиторов Центробанка

Компания, работавшая под вывеской «Ломбард» в центре Орла, «недавно» попала в список нелегальных кредиторов Банка России. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора, не раскрывая юрлицо фирмы. По данным ведомства, информация об этом передана в уполномоченные органы.

Информация об орловском нелегальном кредиторе еще не отражена в перечне Центробанка. Однако там сказано, что с начала июля 2023 года признаки незаконной деятельности нашли в работе двух компаний из Черноземья. В перечень попали ООО «Ломбард "Золотой сундук"», работавшее на улице 5 Августа, 37 в Белгороде, и ООО «Шах-ломбард», работавшее на проспекте Революции, 52/54 в Воронеже.

За первое полугодие 2023 года регулятор выявил в России 2 449 субъектов с признаками нелегальной финансовой деятельности, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, Центробанк обнаружил 847 «черных кредиторов» (в 2022 году — на 28% меньше, 663). Большую часть из них составляют ООО, на втором месте — интернет-проекты, третья строчка у индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Как Центробанк контролирует оформление реструктуризации долгов и кредитных каникул белгородцам из приграничья — в материале «Ъ-Черноземье» «Банкиры почитали про беженцев».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте