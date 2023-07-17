Аксенов и Сальдо обсудили после теракта объезд Крымского моста по альтернативному маршруту

Глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо определили алгоритмы объезда Крымского моста, где произошел теракт, по альтернативному маршруту через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом господин Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

В ближайшее время будет актуализирована информация о наличии пунктов отдыха и питания, а также заправок. При возникновении пробок власти регионов планируют создать необходимые условия для комфортного ожидания: установка биотуалетов, раздача воды. На территории новых регионов рассматривают возможность сокращения комендантского часа. Сергей Аксенов подчеркнул, что кардинально ЧП не повлияет на ситуацию на юге России.

«Все действия координируются с властями новых регионов. Под руководством вице-премьера РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина работает оперативный штаб. Уверен, автомобильное движение по мосту будет восстановлено в кратчайшие сроки»,— отметил Сергей Аксенов.

Утром 17 апреля Крымский мост был атакован двумя беспилотниками. В результате было повреждено автодорожное покрытие конструкции. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Проезд поездов по мосту запустили с 08:50, проезд автомобилей пока невозможен.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram