В Ярославле эвакуировали посетителей зоопарка

В ярославский зоопарк поступило сообщение о минировании, посетителей эвакуировали. На месте работали правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

В соцсетях появились сообщения об эвакуации посетителей городского зоопарка. В зоопарке «Ъ-Ярославль» сообщили, что поступил сигнал о минировании зоопарка.

«Мы приняли меры в соответствии с инструкцией по антитеррористическому обеспечению и произвели эвакуацию посетителей. Когда соответствующие органы все проверили и ничего не обнаружили, людей запустили обратно. Это заняло немного времени. Зоопарк работает в штатном режиме»,— рассказали «Ъ-Ярославль» в зоопарке.

Алла Чижова