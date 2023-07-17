Пробы воды в Ейском районе прошли проверку на соответствие санитарным нормам

Пробы морской воды в Ейском районе прошли проверку на соответствие санитарным требованиям. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Фото: пресс-служба администрации Ейского района
Всего было проведено 102 исследования проб воды из водоемов Ейского, Щербиновского и Староминского районов.
«Выполнено 11 лабораторных исследований качества почвы (песка) на пляжных территориях»,— говорится в сообщении.
В рамках исследований образцы изучили на предмет содержания яиц паразитов, следов микроорганизмов, возбудителей кишечных болезней.
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