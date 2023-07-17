Туроператоры не зафиксировали отказов от поездок в Крым из-за теракта

Туроператоры пока не фиксируют массовых отказов от поездок в Крым из-за теракта на Крымском мосту. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщают представители туротрасли, 17 июля на 11:30 массовых отмен и переносов туров в Крым из-за ЧП нет, несмотря на то, что основной турпоток в регион (до 80%) формируют автотуристы. Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин предположил, что туристы не откажутся от поездок на полуостров, если автомобильное сообщение будет восстановлено в ближайшие дни.

«Если автомобильный поток не восстановят, пусть хотя бы и по одной полосе, скорее всего, люди до Крыма не доедут и примут решение провести отпуск на курортах Краснодарского края»,— отметил господин Ромашкин.

По оценкам Ассоциации, в ближайшие два дня турпоток на въезд и выезд в Крым на автотранспорте составит 20–25 тыс. человек. При этом эксперты считают, что предложенный альтернативный маршрут через новые территории РФ не станет популярным у отдыхающих. Причины этого — длительность маршрута (800 км), отсутствие зон покрытия федеральных мобильных операторов и недостаток информации о трассе (АЗС, пункты питания и отдыха и прочее).

Крымские отельеры готовы пойти на встречу автотуристам и не вводить штрафные санкции за задержки прибытия. Однако в случае гостей, прибывающих в Крым на поездах, эти меры могут быть неактуальны, поскольку железнодорожное сообщение с республикой осуществляется в штатном режиме. Задержки в расписании могут быть ликвидированы в ближайшее время.

Проезд по Крымскому мосту перекрыли утром 17 июля из-за атаки двух беспилотников. В результате теракта было повреждено автодорожное покрытие конструкции. Сообщение поездов по мосту запустили с 08:50.

Анастасия Донскова

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