«Семья Гюбелин в ювелирном бизнесе с 1854 года»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об экспозиции музея в Люцерне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: professional-jeweler.com Фото: professional-jeweler.com

Один мой друг-ювелир рассказал мне забавную историю. Как-то в музее «Зеленые своды» он простоял так долго у знаменитого алмаза «Дрезденский зеленый», что к нему подошла охрана.

Когда я прочла об открытии Gubelin Gem Museum в Люцерне, сразу представила там моего друга. Не знаю, сколько дней он бы решил провести там, ведь в экспозиции 28 тыс. редких камней, как из существующих сейчас, так и из уже выработанных месторождений. Выставлены они, к слову, очень эффектно — в черных, напоминающих соты ячейках и, что важно, с правильной подсветкой.

Кроме камней в экспозиции украшения, часы, профессиональные инструменты, а также предметы, рассказывающие об истории семьи Гюбелин в ювелирном бизнесе. А тут есть что рассказать, ведь семья в бизнесе с 1854 года, уже шесть поколений. Gubelin — это и часовой ритейлер таких важных брендов, как Patek Philippe, и продавец и создатель ювелирных украшений, и академия. Но что принципиально важно для профессионального мира и в контексте открытия музея, Gubelin — это одна из главных геммологических лабораторий мира и ведущий специалист по цветным драгоценным камням. Открылась лаборатория в 1923 году, а музей открыли к ее столетнему юбилею.