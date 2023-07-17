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В Ростове подрядчик может сорвать сроки благоустройства

В Ростове Ярославской области при благоустройстве общественной территории подрядчик допустил нарушения, из-за чего работы могут не закончить в срок. Об этом сообщили в ярославском правительстве.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В правительстве рассказали, что к 1 августа должны быть завершены работы по проекту благоустройства общественной территории у храма Толгской иконы Божьей Матери на пересечении улиц Декабристов и Малая Заровская. Однако в выполненных работах выявили нарушения, в том числе в части укладки асфальта на проезжей части и плитки на тротуарах. Также есть замечания к установке бордюров и к другим работам.

По данным портала госзакупок, работы за 16,5 млн руб. выполняет ООО «Ярославское строительное управление». Согласно контракту, благоустройство должно быть завершено к 1 августа 2023 года. Подрядчик должен уложить тротуарную плитку, установить скамейки, обустроить территорию освещением и провести асфальтировку проездов.

Алла Чижова

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