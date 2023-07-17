Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, доставили в Краснодар

Девочку, получившую травмы средней степени тяжести при теракте на Крымском мосту 17 июля, доставили в Краснодар средствами санавиации. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram.

«Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании. С ней работают психологи»,— говорится в сообщении.

Ранее в Центральной районной больнице Темрюка у пострадавшей взяли необходимые анализы, сделали томографию. Дальнейшее лечение будет определено по итогу диагностических мероприятий. Сообщается, что жизни подростка в настоящий момент ничего не угрожает.

Атака на Крымский мост произошла в ночь на 17 июля. По данным СКР, два беспилотных катера, предположительно, управляемых украинскими военными, ударили по мосту около 03:00. В результате были убиты два жителя Белгородской области. Травмы средней степени тяжести получила 14-летняя дочь погибших. В настоящее время девочка находится в районной больнице Темрюка. Разрушена часть автодорожного полотна конструкции.

Анастасия Донскова

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