За полгода от последствий употребления алкоголя умерли 96 воронежцев

За первое полугодие 2023 года в Воронежской области 96 человек умерли от последствий употребления алкоголя. Об этом пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

По ведомства, 91 человек умер от «токсического действия этилового спирта», пятеро ушли из жизни от отравления суррогатами алкоголя.

За весь прошлый год от токсического действия этилового спирта скончались 217 воронежцев, от отравления суррогатами — 11 человек.

В начале мая на проблему острых отравлений алкоголем в Воронежской области обратил внимание Владимир Путин. Во время встречи с губернатором Александром Гусевым президент РФ заявил, что в регионе этот показатель «повыше, чем в среднем по стране», хотя это и «вроде как общероссийская беда».

За прошлый год в Воронежской области потребление крепкого спиртного увеличилось на 11%.

Где в макрорегионе показатель вырос сильнее всего — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте