В воскресенье ВСУ выпустили по Белгородской области 68 различных снарядов

За 16 июля по Белгородской области со стороны Украины было выпущено 68 различных снарядов — минометных, гранатометных и артиллерийских, «Градов», а также взрывных устройств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате обстрелов погибла женщина, а мужчина получил осколочное ранение голени.

В Белгородском районе зафиксировано 36 прилетов. По селу Журавлевка выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка — пять. Село Красный Хутор 11 раз обстреляно из гранатомета и три раза из артиллерии. Кроме того, в селе Наумовка сбросил с БПЛА сброшено четыре взрывных устройств. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе зафиксировано 12 прилетов. По райцентру Шебекино из реактивной системы залпового огня «Град» выпушено восемь снарядов. Погибла женщина, а мужчина получил осколочное ранение голени: «Врачи оказывают ему всю необходимую помощь». Осколками снарядов повреждены фасады и выбиты окна в школе, магазине и торговых павильонах, повреждены пять автомобилей, гараж и дорожное полотно. По селу Терезовка выпущено четыре артиллерийских снаряда. Кроме того, в селе Середа с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. В этих селах пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе зафиксировано девять прилетов. По окраина села Илек-Пеньковка выпущено пять артиллерийских снарядов, по окраине села Староселье — четыре минометных. Пострадавших нет. В Илек-Пеньковке осколками снарядов посечены складские помещения, забор, водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельскохозяйственного предприятия.

В Грайворонском горокруге по окраине поселка Горьковский выпущено шесть минометных снарядов. Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы в трех частных домовладениях, повреждена линия газоснабжения.

О других происшествиях на 509-й день спецоперации России на Украине читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте