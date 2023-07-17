В Ярославле пьяный водитель разбил шесть машин

В Ленинском районе Ярославля пьяный водитель повредил шесть припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

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Жильцы дома на улице Карла Либкнехта в 23:20 16 июля позвонили в дежурную часть и сообщили, что водитель Lada Granta повредил шесть припаркованных автомобилей. В соцсетях появилась видеозапись с камер наружного наблюдения, на которой Lada Granta после начала движения сразу задевает четыре автомобиля, а после уезжает из обзора камер и слышны звуки другого столкновения.

Сотрудники ДПС на месте установили, что водитель находился в состоянии опьянения. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения». В УМВД отметили, что теперь водителя могут лишить прав на два года и оштрафовать на 30 тыс. руб.

Алла Чижова