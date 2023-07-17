Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следком опубликовал видео работы специалистов на месте теракта на Крымском мосту

Следственный комитет России опубликовал видео работы специалистов на месте теракта на Крымском мосту. Видеоролик разместила пресс-служба ведомства в Telegram.

На кадрах видеоролика запечатлен поврежденный в результате атаки беспилотников автомобиль семьи из Белгородской области. В результате происшествия погибли супруги из Новооскольского округа. Их 14-летнюю дочь доставили в районную больницу Темрюка. В настоящий момент жизни девочки ничего не угрожает.

По факту теракта возбуждено уголовное дело. К работе привлечены следователи-криминалисты и специалисты по особо важным делам.

ЧП на Крымском мосту произошло в ночь на 17 июля. В результате атаки украинских беспилотных катеров было повреждено автодорожное покрытие моста. Опоры конструкции не пострадали. В настоящее время автомобильное движение через Крымский мост закрыто. Движение поездов запустили с 08:50, однако к настоящему времени наблюдается задержка 11 составов. Время задержки достигает пяти часов.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...