Следком опубликовал видео работы специалистов на месте теракта на Крымском мосту

Следственный комитет России опубликовал видео работы специалистов на месте теракта на Крымском мосту. Видеоролик разместила пресс-служба ведомства в Telegram.

На кадрах видеоролика запечатлен поврежденный в результате атаки беспилотников автомобиль семьи из Белгородской области. В результате происшествия погибли супруги из Новооскольского округа. Их 14-летнюю дочь доставили в районную больницу Темрюка. В настоящий момент жизни девочки ничего не угрожает.

По факту теракта возбуждено уголовное дело. К работе привлечены следователи-криминалисты и специалисты по особо важным делам.

ЧП на Крымском мосту произошло в ночь на 17 июля. В результате атаки украинских беспилотных катеров было повреждено автодорожное покрытие моста. Опоры конструкции не пострадали. В настоящее время автомобильное движение через Крымский мост закрыто. Движение поездов запустили с 08:50, однако к настоящему времени наблюдается задержка 11 составов. Время задержки достигает пяти часов.

Анастасия Донскова

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