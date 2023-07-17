Городские службы Анапы перевели в режим повышенной готовности из-за теракта на Крымском мосту

Городские службы Анапы перевели в режим повышенной готовности в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.
Фото: пресс-служба администрации Анапы
«Сейчас необходимо дополнительно укрепить безопасность на объектах инфраструктуры, ж/д и автовокзалах, принять меры для предупреждения любых нештатных ситуаций»,— отметил мэр Василий Швец.
Город готов оказать содействие Темрюкскому району, который принимает людей, находившихся в пробке на подъезде к мосту. Как отметил господин Швец, курорт может оказать помощь в доставке питьевой воды, продуктов питания, а также привлечь волонтеров.
Несмотря на экстренное происшествие, курортный сезон в Анапе проходит в штатном режиме. Ресурсоснабжающие службы работают в повышенном режиме, однако имеют резервы на случай перебоев в работе.
Атака на Крымский мост двумя беспилотными катерами произошла в ночь на 17 июля. В результате теракта погибли два жителя Белгородской области. Их 14-летнюю дочь доставили в районную больницу Темрюка. Также было повреждено дорожное полотно. Опоры не пострадали. Движение автотранспорта через мост закрыто. Туристов направляют по сухопутному маршруту через территории новых регионов РФ.
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