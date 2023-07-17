Кубань заняла пятое место среди регионов РФ по зарплатным ожиданиям

Краснодарский край вошел в рейтинг регионов РФ по уровню зарплатных ожиданий на пятой позиции. Об этом говорится в исследовании рекрутингового ресурса «Работа.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жители Кубани хотели бы получать в среднем 155 тыс. руб., отметили эксперты.

«В исследовании приняли участие более 3,2 тыс. респондентов старше 18 лет»,— говорится в сообщении.

На первом месте по уровню ожидаемых зарплат расположилась Тюменская область, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (221 тыс. руб. в месяц). Далее следуют Москва и Московская область (193,4 тыс. руб.), Башкирия (169,8 тыс. руб.) и Ростовская область (165,4 тыс. руб.).

Анастасия Донскова

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