В Феодосии и Керчи организовали 34 пункта временного размещения

Власти Феодосии и Керчи развернули 34 временных пункта размещения (ПВР). Об этом сообщает Оперативный штаб Крыма.

В районе Феодосии ПВР расположили в пансионатах, гостиницах и на территории туристических баз. Всего там готовы принять до 600 человек. В Керчи подготовили 18 пунктов временного размещения.

«Сотрудниками департамента городского развития проводится мониторинг цен на продукты питания и топливо»,— говорится в сообщении.

Движение автотранспорта на Крымском мосту приостановлено в связи с терактом. Атаку на мост совершили два украинских беспилотных катера в ночь на 17 июля. В результате происшествия было повреждено автодорожное полотно конструкции, опоры и железнодорожные пути не пострадали. По факту ЧП возбудили уголовное дело. Туристов, не попавших в Крым, готовы принять отели и гостиницы Темрюка.

Анастасия Донскова

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