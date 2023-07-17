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Девять человек получили травмы в ДТП с перегруженным автомобилем в Любимском районе

В Любимском районе Ярославской области перегруженный легковой автомобиль съехал в кювет, в результате пострадали девять человек. Семь из них госпитализированы. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Фото: УМВД по Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области

В ведомстве рассказали, что ДТП произошло 16 июля в 7:20 на дороге «Пречистое-Любим-Буй». 24-летний водитель Ford Focus (в машине пять мест), находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет. В результате аварии пострадали девять человек: госпитализированы 17-летний молодой человек, четверо мужчин 26, 23, 22 и 21 года, двое девушек 22 и 20 лет и водитель автомобиля. Еще одной 17-летней девушке назначено амбулаторное лечение.

В отношении водителя вынесены определения о возбуждении дел по статьям «Управление ТС в состоянии опьянения» и «Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Также вынесено постановление по статье «Нарушение правил перевозки людей».

Алла Чижова

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