Администрация Тамбова выплатила предпринимателям 65 млн рублей долгов

Более 65 млн руб. задолжали предпринимателям структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации Тамбова. Об этом сообщила прокуратура Ленинского района города.

Правоохранители установили, что у указанных подразделений и учреждений образовалась задолженность «по оплате выполненных работ, поставленных товаров и оказанных услуг в рамках муниципальных контрактов».

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений мэру Тамбова Максиму Косенкову. После этого задолженность перед хозяйствующими субъектами была погашена «в полном объеме».

Как крупный тамбовский застройщик обанкротился из-за более 500 млн рублей долга — в материале «Ъ-Черноземье» «"Козерог" не убежал от кредиторов».

Алина Морозова

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