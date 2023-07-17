Задержка движения поездов «Таврия» из-за теракта на Крымском мосту превысила пять часов. Об этом сообщила пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всего наблюдаются изменения в расписании движения 11 составов, следующих по направлению в Крым, Севастополь, Москву, Мурманск и Архангельск. Задержка поездов составляет от 1,5 до 5 часов и более.

«Мы делаем все возможное, чтобы войти в график и уменьшить задержку»,— говорится в сообщении.

Первые поезда пересекли Крымский мост к 09:00. По данным советника главы Крыма Олега Крючкова, пассажиров автобусов из Крыма в Темрюк будут доставлять на электропоездах. Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в результате ЧП железнодорожное полотно Крымского моста не пострадало.

Атаку на Крымский мост совершили два украинских беспилотных катера в ночь на 17 июля. По данному факту возбуждено уголовное дело. Автотранспорт не пускают на мост. Для поездок в Крым рекомендованы альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram