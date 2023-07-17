Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, доставили в Темрюк

Девочку-подростка, пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту в ночь на 17 июля, доставили в Центральную районную больницу Темрюка. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram.
Фото: Telegram-канал вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой
«Госпитализировали с сочетанной травмой — повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно»,— говорится в сообщении.
Средствами санавиации в Темрюк прибыли врачи-специалисты, в числе которых анестезиолог-реаниматолог. В ближайшее время пройдет консилиум врачей, на котором будет принято решение о лечении и переводе пострадавшей в Детскую краевую клиническую больницу. Как отметила госпожа Минькова, транспортировать девочку можно будет при стабильном состоянии по воздушному коридору.
В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. К работе с пострадавшей в дальнейшем приступят психологи.
Родители 14-летней жительницы Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту 17 июля. По данным СКР, на Крымский мост была совершена атака двух украинских беспилотных катеров.
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