В пострадавших от наводнений районах Кубани проведут вакцинацию от тифа и дизентерии

В пострадавших от наводнений поселениях Туапсинского района проводят вакцинацию населения от тифа, гепатита А и дизентерии. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

К настоящему времени прививки сделали не менее 640 человек. В Джубге, Новомихайловском, Дефановке, Ольгинке, Тенгинке, Лермонтовов, Пляхо и Горском вакцинацию прошли 523 человека, в том числе 109 детей. В Небуге прививки сделали 120 жителей.

Обильные дожди обрушились на Туапсинский район 12 и 15 июля. В результате наводнений подтопленными оказались свыше 600 дворов и около 300 домовладений. Пострадали четыре соцобъекта, среди которых школы и детские сады. После наводнения в поселениях района обнаружили пять тел пропавших людей, среди которых 15-летний подросток. Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что решить проблему подтоплений поможет новая система ливневых канализаций и коллекторов.

Анастасия Донскова

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