Введенный из-за коронавируса режим повышенной готовности отменили в Воронежской области

Губернатор Александр Гусев подписал указ об отмене режима повышенной готовности, введенного в Воронежской области 20 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Документ был опубликован на сайте облправительства. Он касается работы «органов управления» и территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В начале июня руководитель регионального Роспотребнадзора Игорь Механтьев отменил свое распоряжение от 6 октября 2021 года об обязательной вакцинации. Документ обязывал регулярно прививать не менее 80% от общей численности сотрудников в организациях образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания; транспортных услуг; торговли; общепита; гостиничных услуг; предоставления государственных и муниципальных услуг; услуг почтовой связи; клиентских подразделений финансовых организаций; салонов красоты, а также косметических, массажных и спа-салонов; соляриев, бань, саун;

физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков; бытовых услуг; ЖКХ и энергетики; театров, кинотеатров, концертных залов; массовых спортивных мероприятий.

Господин Механтьев объяснил свое решение устойчивой тенденцией к снижению заболеваемости коронавирусом, которая наблюдается с 3 апреля 2023 года. Например, за прошлую неделю в регионе выявили 134 новых случая, неделей ранее — 139.

Как изменилась заболеваемость коронавирусом в макрорегионе за последнюю неделю — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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