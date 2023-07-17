Пробку на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани ликвидировали

Автомобильный затор на подъезде к Крымскому мосту полностью ликвидировали. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

«Машин у пунктов досмотра не осталось»,— говорится в сообщении.

Ранее в центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру сообщалось, в ночь на 17 июля проезда в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани ожидали 960 автомобилей. Время простоя в пробке достигало трех часов.

Проезд по Крымскому мосту закрыли ранним утром 17 июля в связи с терактом. По данным СКР, конструкцию атаковали два украинских надводных беспилотных катера. В результате происшествия была повреждена секция моста, два человека погибли, ранен подросток.

Анастасия Донскова

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