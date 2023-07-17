Двое свердловских военных, находящиеся в украинском плену, внесены в список на обмен

Двое военных из Свердловской области, находящиеся в плену на Украине, были внесены в список на обмен военнослужащими. Об этом в telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, отметив, что подробностей пока нет.

«Продолжаю вести список пропавших без вести, который формирую на основе обращений ко мне от родных и близких военнослужащих. К сожалению, фамилии продолжают добавляться. К счастью, по некоторым поступает информация, что они живы, хоть и в плен»,— написал депутат.

Максим Иванов подчеркнул, что у пятерых свердловчан сейчас статус пропавших без вести. По шестерым военным, в том числе из Асбеста, Ирбита и Серова, расследование продолжается, ни в каких списках они не значатся.

Напомним, 11 июня Минобороны России сообщило, что в результате переговоров были возвращены 94 военнослужащих. Среди них был военный из Свердловской области, сообщала региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

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