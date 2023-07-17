Керченская паромная переправа возобновила работу

Керченскую паромную перевправу открыли после приостановки движения паромов из-за плохой погоды. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Первых пассажиров отправили из порта «Кавказ» в Керчь.

«Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта»,— говорится в сообщении.

По данным минтранса РФ, для перевозок пассажиров задействовано пять паромов и два больших десантных корабля (БДК).

Работа Керченской паромной переправы была приостановлена 16 июля в связи с неблагоприятными погодными условиями. В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого было повреждено автодорожное полотно. В настоящее время движение автотранспорта через мост закрыто. Поезда по железнодорожному полотну конструкции запустили в 08:50. Со стороны Крыма пассажиров автобусов будут отправлять на Кубань на электропоездах.

Анастасия Донскова

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