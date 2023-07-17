Никто не купил с торгов требования по договору участия в долевом строительстве в воронежском бизнес-центре «Фрегат»

На торги по продаже требования по договору участия в долевом строительстве в воронежском бизнес-центре «Фрегат» не поступило ни одной заявки. Это следует из документации.

Цена лота составляла 43,2 млн руб. В него входили требования на 28 нежилых помещений общей площадью 1,2 тыс. кв. м. Все они находятся на седьмом этаже офисного центра «Фрегат».

Требование по договору участия в долевом строительстве предъявлялось к самарскому ООО «Фирма "Вега"». Компания в 2008 году приобрела недострой, состоящий из цокольного и первого этажей. Здание было возведено в 2016 году. В июне 2023 года компания обанкротилась.

О новых собственниках «Фрегата» читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте