Следователи начали проверку из-за гибели человека при пожаре в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле следователи проводят проверку из-за пожара в квартире дома на ул. Чайковского, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Признаков криминала в происшествии, по предварительной информации, нет.

По данным силовиков, инцидент произошел 14 июля. Очаг пожара находился в одной из комнат. Не исключено, что причиной возгорания стала неосторожность во время курении. Точные причины возникновения пожара и смерти мужчины установят экспертизы.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что погибшим оказался 35-летний житель Нижнего Тагила по имени Эдуард. В момент пожара он находился в своей квартире с матерью. Сейчас женщина, пострадавшая от отравления продуктами горения, находится в больнице.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте