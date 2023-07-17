В Краснодаре усилили меры общественной безопасности после ЧП на Крымском мосту

В Краснодаре, в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту, усилили меры общественной безопасности. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.

«Автомобилистов прошу заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути в объезд Крымского моста»,— говорится в сообщении.

О происшествии на Крымском мосту стало известно ранним утром 17 июля. В результате ЧП было повреждено автодорожное полотно моста. Железнодорожные пути не пострадали. В результате произошедшего погибли супруги из Белгородской области. Их-летнюю дочь направили в медучреждение Краснодара с травмами средней степени тяжести. Глава Краснодара выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей девочке.

Анастасия Донскова

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