Список ЛДПР на выборах в Курултай Башкирии возглавил Леонид Слуцкий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Башкирии заверила республиканский список кандидатов в депутаты Курултая, выдвинутый республиканским отделением ЛДПР. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЦИК.

Общереспубликанскую часть списка возглавили председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, член координационного совета республиканского отделения Иван Сухарев и координатор отделения Дмитрий Иванов.

Всего выдвинуто 110 кандидатов, по два человека в каждом из 55 округов. В том числе выдвигаются руководитель фракции ЛДПР в госсобрании Вячеслав Рябов, бывший замначальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы, адвокат Башкирской окружной коллегии адвокатов Эдуард Сардаров. Самый молодой кандидат — 21-летний студент Уфимского университета науки и технологий, гендиректор и владелец ООО «Импульс» Кирилл Абызов.

ЦИК Башкирии назначила выборы депутатов Курултая республики седьмого созыва на 10 сентября. В этот день будут избраны 110 депутатов. Половина из них избирается по одномандатным округам, половина — по единому республиканскому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за выдвинутые списки кандидатов. Депутатом госсобрания может стать гражданин, достигший на день голосования 21 года. Состав республиканского парламента избирается на пять лет.

Кроме ЛДПР свои списки выдвинули отделения партий «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», «Яблоко», «Партия Роста», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Зеленые».

Майя Иванова

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