На Ямале простятся с военным, погибшим в зоне СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб уроженец поселка Белоярск (Ямало-Ненецкий автономный округ) Иван Лаптандер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приуральского района. Прощание с военным состоится 18 июля с 12:00 до 13:00 в Салехарде, где он жил и работал.

«Глава Приуральского района Иван Сакал выражает глубокие соболезнования родным и близкими. Иван навсегда останется в памяти земляков мужественным человеком, с честью и достоинством выполнившим свой воинский долг»,— отметили в администрации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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