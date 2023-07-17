Туристам, не попавшим в Крым, вернут деньги за отдых

Туристам, опоздавшим к местам отдыха вернут деньги, при этом штрафов за опоздание вводить не будут. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

В союзе отметили, что в ближайшее время на отдых в Крым должны были приехать около 20 тыс. человек.

Доступ к полуострову оказался затруднен ранним утром 17 июля, когда проезд по Крымскому мосту перекрыли из-за чрезвычайного происшествия. Минтранс РФ зафиксировал повреждения дорожного полотна конструкции. Опоры моста не пострадали. Движение поездов по мосту запустили в 08:50, как сообщил советник главы РК Олег Крючков. Первые поезда уже прошли Крымский мост.

Отели Темрюкского района готовы принять задержавшихся туристов, отметил глава муниципалитета Федор Бабенков.

Анастасия Донскова

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