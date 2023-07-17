Пивзавод «Южная Заря 1974» перешел под управление Росимущества

Донской пивоваренный завод «Южная Заря 1974» (входил в европейскую Carlsberg Group) перешел под контроль Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) вместе с другими активами группы компании, сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на соответствующий указ президента России Владимира Путина.

Согласно документу, Росимущество завладело 98,5% долей ООО «Пивоваренная компания "Балтика"», которыми ранее владело «Карлсберг свэрийе актиболаг» (Сarlsberg sverige aktiebolag). Также в управление ведомства перешли 1,3% долей капитала компании, принадлежавших «Хоппи Юнион» и 0,09% «Карлсберг Дойчланд».

На территории России «Балтике» принадлежало восемь заводов, включая донской «Южная Заря». Мощность ростовского предприятия оценивалась в 5,6 млн гектолитров пива в год. В 2018 году на заводе был задействован штат из 600 человек.

Анастасия Назарова