Отели Темрюкского района примут туристов, следовавших в Крым

Отели Темрюкского района готовы принять туристов, следовавших в Крым. Об этом сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков в Telegram.

Как отметил господин Бабенков, несмотря на высокий сезон в средствах размещения района есть свободные места.

«Лояльная ценовая политика средств размещения Темрюкского района позволяет обеспечить доступный отдых для туристов с любым уровнем дохода»,— говорится в сообщении.

Утром 17 июля движение через Крымский мост было перекрыто из-за чрезвычайного происшествия. По данным минтранса РФ, повреждено дорожное покрытие конструкции. Опоры моста не пострадали. Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что железнодорожное полотно также не повреждено. Жителям и гостям полуострова рекомендовано использовать альтернативный маршрут через новые регионы РФ, поскольку работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за плохой погоды.

Анастасия Донскова

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