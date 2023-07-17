Проведение Республиканского лагеря волонтеров обошлось почти в 6 млн рублей

ГАУ «Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив» с помощью десяти закупок у единственного поставщика заказал услуги проведения лагеря волонтеров, следует из информации на «СПАРК-Интерфакс». Общая сумма начальных цен закупок составляет 5,7 млн руб.

Дороже всего обошлась аренда шатров (900 тыс. руб.), организация и проведение лагеря для волонтеров (879 тыс. руб.) и предоставление мультимедийного оборудования (667,8 тыс. руб.). Изготовление экипировки стоило 559,2 тыс. руб., обеспечение участия спикеров — 540 тыс. руб., предоставление акустической аппаратуры, услуги ведущего и творческого коллектива — 515 тыс. руб., клининговые услуги — 488,4 тыс. руб., охрана и пропускной режим — 485,7 тыс. руб., организация «Гонки героев» — 330 тыс. руб., транспортные услуги — 314 тыс. руб.

Республиканский лагерь волонтеров прошел со 2 по 4 июля на территории военно-патриотического парка «Патриот». В мероприятии участвовали более 250 человек, среди которых представители добровольческих общественных объединений, муниципальных волонтерских штабов и социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте