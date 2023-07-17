В Екатеринбурге на нерегулируемых пешеходных переходах установят умные камеры

В Екатеринбурге на нерегулируемых пешеходных переходах появятся комплексы фотовидеофиксации. Первые умные камеры планируется установить до конца августа, пишет портал Е1.ru со ссылкой на «УГМК-Телеком». Изначально оборудование появятся на ул. Викулова, 33 и ул. Щербакова, 47.

Комплексы смогут фиксировать нарушения ПДД, в том числе превышение скорости или несоблюдение правил парковки. Кроме того, камеры смогут фиксировать, когда водители говорят по телефону во время движения, или едут непристегнутыми.

С начала года на дорогах Свердловской области установлены восемь новых стационарных комплексов фотовидеофиксации. Камеры, отслеживающие нарушения правил дорожного движения, появились на трассах «Арамиль — Андреевка», «Ревда — Дегтярск — Курганово», «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов».

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