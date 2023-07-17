ГУП «ТЭК СПб» проверит теплосети в четырех районах Петербурга

С 17 по 20 июля ГУП «ТЭК СПб» проведет восемь гидравлических испытаний теплосетей в четырех районах Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе компании, в понедельник, 17 июля, проверки начнутся в Кировском районе города. Там испытают тепловые сети от 4-й Кировской котельной на Двинской улице, д. 14 корп. 2. В Московском районе гидравлические испытания, в свою очередь, пройдут 18 июля, в Выборгском — 19 июля, а в Красносельском — 20 июля.

ГУП «ТЭК СПб» начало серию гидравлических испытаний в межотопительный период с 15 мая. В общей сложности до 22 августа теплоэнергетики проведут 262 испытания в 17 районах Петербурга, а также Гатчинском, Тосненском, Ломоносовском и Всеволожском районах Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на этой неделе испытания тепловых сетей, помимо ГУП «ТЭК СПб», проведут и другие ресурсоснабжающие организации города — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «Теплоэнерго». Всего в рамках подготовки к отопительному сезону в Петербурге планируется проверить 9 тыс. км теплосетей и провести планово-профилактический ремонт котельных.

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