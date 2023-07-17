В Крыму подготовят пункты временного размещения для приезжих

В восточной части Крыма готовят пункты временного размещения (ПВР) для туристов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в Telegram.

«В них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы»,— говорится в сообщении.

Ранее жителям и гостям РК рекомендовали использовать альтернативный маршрут через новые регионы РФ в связи с закрытием проезда по Крымскому мосту из-за ЧП. Работа Керченской паромной переправы приостановлена с вечера 16 июля в связи с неблагоприятными погодными условиями. По заявлению главы Крыма Сергея Аксенова, железнодорожное сообщение через мост возобновят к 09:00. В СМИ сообщают, что первый поезд, следующий из Севастополя в Москву через Крымский мост, уже отправился в путь.

Анастасия Донскова

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