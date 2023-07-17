В ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь ранена

Семейная пара из Новооскольского района Белгородской области погибла в результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, ранения средней степени тяжести получила их дочь. «Она находится под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников — министр здравоохранения Белгородской области. В случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область»,— написал губернатор. Он уже поручил связаться с родными: «Будем сейчас оказывать всю необходимую помощь».

Губернатор также заверил, что жизням других белгородских детей в Крыму ничего не угрожает. По его словам, все находятся на территории лагерей, в пути никого нет.

ЧП на Крымском мосту в районе 145-й опоры произошло утром 17 июля. По данным Минтранса РФ, повреждено дорожное полотно со стороны Крыма, сами конструкции находятся на своих опорах. Информацию о повреждении опор ведомство не подтвердило. Другие подробности, в том числе причины, не раскрываются.

Автомобильное движение на мосту остановлено, временно не работает паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем. Движение железнодорожного транспорта может быть восстановлено к 9 утра, а расписание поездов будет нагоняться, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. На подъезде к мосту со стороны Кубани образовалась многокилометровая пробка. Власти республики призвали туристов по возможности оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах, а передвигаться домой альтернативных сухопутными путями.

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов назвал мост «излишней конструкцией»: «Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост — конструкция там излишняя"».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте