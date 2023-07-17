22 тротуара отремонтировали по программе «Пешеходный Ижевск»

В столице Удмуртии комиссия проводит предварительную приемку тротуаров, ремонт которых прошел в рамках программы «Пешеходный Ижевск». В настоящее время работы завершились на 22 объектах из 43 запланированных. Всего из бюджета региона на программу выделили 50 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Как отметил председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев, выявление при проверке замечания передают подрядчику, после чего их исправляют до окончательной сдачи объектов.

«В целом же ремонт и строительство новых тротуаров идет в хорошем темпе, работы выполняются качественно. Планируем, что через месяц-полтора работы будут полностью завершены»,— отметил господин Губаев.

В частности, в Ленинском районе новая пешеходная дорожка появилась на улице Мужвайская около школы №85, еще одна — вдоль двух корпусов детского сада№ 167 по ул. 1-я Тверская. При этом на некоторых участках тротуары не ремонтируют, а строят заново. В Устиновском районе дорожка уложена вдоль Татьяниного сквера по улице Т. Барамзиной, а также около дома №56 по ул. 40 лет Победы. В ремонте находятся еще четыре участка на улицах Петрова, Ворошилова, на проспекте Калашникова и Татьяниной аллее.

Как отметил начальник Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Алексей Полуэктов, в этом году при ремонте тротуаров применяется асфальтобетонная смесь, при изготовлении которой используется щебеночный наполнитель вместо песчаного. Прочностные характеристики у такой смеси выше, а состав проверяет лаборатория.

Напомним, программа «Пешеходный Ижевск» рассчитана на период с 2021 по 2025 годы. За два предыдущих года удалось обновить 68 участков пешеходных дорожек. При выборе объектов учитывается состояние асфальтового покрытия, близость к социальным объектам и интенсивность пешеходного трафика. В накопительном списке подлежащих ремонту тротуаров насчитывается около 300 участков.

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